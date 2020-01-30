"صحة نجران" الأولى في برنامج سلامة المرضى

على مستوى مستشفيات المملكة لعام 2019 م

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران المركز الأول في متطلبات السلامة الأساسية لسلامة المرضى أمان للعام 2019م وذلك على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً للجهود التي تسعى من خلالها صحة المنطقة لتهيئة بيئة صحية آمنة لجميع المرضى والعاملين في قطاعاتها الصحية، حيث يرتكز البرنامج على معايير تحت إشراف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) يأتي في مقدمتها معايير الأمن والسلامة وتهيئة مخارج الطوارئ وتقليل التعرض للأخطاء الطبية ومنع انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية ورفع كفاءة الطاقم الطبي.

يشار إلى أن مجمع إرادة للصحة النفسية قد حقق المركز الأول على مستوى مجمعات إرادة للصحة النفسية لبرنامج أمان على مستوى وزارة الصحة وتحقيق مستشفيات صحة نجران 80% في النطاق الأخضر وخروج ثلاثة مستشفيات من النطاق الأصفر إلى الأخضر وتواجد مستشفى الملك خالد ضمن أفضل 10 مستشفيات مطبقة لبرنامج أمان على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.