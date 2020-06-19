المدينة.. إنقاذ مولود في شهره السادس بعد ولادته داخل مركبة

الأطباء استطاعوا إعادة النبض إليه وإسعاف الأم بشكل عاجل

نجحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، ممثلة بمجمع مستشفى الميقات، في إنقاذ حياة خدج في الشهر السادس ولدته أمه في سيارتها وهي قادمة إلى المستشفى، حيث عانت آلاماً شديدة بالبطن استدعتها التوجه للمستشفى، حيث تم استقبال الأم وجنينها ونقلهما إلى قسم الطوارئ.

ونفّذ الفريق الطبي الإسعافات الأولية والطبية وفصل المشيمة عن الجنين وربط الحبل السري له، إضافة إلى إجراء الإنعاش الرئوي القلبي للجنين.

وتمكّن الأطباء من إعادة النبض إليه، كما جرى إسعاف الأم وإنقاذها وتحويلها إلى مجمع مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنوّرة والتنسيق مع الفريق الطبي هناك عبر الخط الساخن كحالة إنقاذ واستكمال تقديم الرعاية الصحية لهما.