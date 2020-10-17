في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

3

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 08:59 PM

في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"

صحيفة سبق الإلكترونية

بريدة

0 1,724

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020