في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.