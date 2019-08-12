قرابة 24 مليون حاج في عشرة أعوام.. وهذا الأقل والأكثر

يحملون معهم أجمل معاني الشكر للمملكة على ما تقدمه من خدمات

وهب الله تعالى خلال الأعوام العشرة الماضية ملايين الحجيج نعمة أدائهم لمناسكهم متنقلين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة ليعودوا لذويهم آمنين مطمئنين وفرحين بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتقدر أعداد الحجاج خلال عشرة أعوام من عام 1431 وحتى حج هذا العام 1440 أكثر من 23.976.105 ملايين حاج قادمين من شتى دول العالم يحملون معهم أجمل معاني الشكر والعرفان للمملكة على ما تبذله وتقدمه خدمات تسهل على تلك الملايين من الحجيج حجهم.

فيما سجل حج عام 1437 أقل عدد من الحجاج القادمين للمشاعر المقدسة بواقع 1,862,909 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

كما نال عام 1433 النصيب الأوفر من عدد الحجاج حيث بلغ أكثر من 3,161,573 مليون حاج.