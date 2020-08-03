سحب رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 11:33 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

سحب رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

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