السفير البريطاني في اليمن: الحوثيون يزعمون أنهم يريدون السلام ويفعلون العكس

قال: تسليح إيران للمتمردين في اليمن أمر مؤسف جداً والحل يتطلب جدية والتزاماً منهم

قال السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون" إن الحوثيين يزعمون أنهم يريدون السلام ويفعلون العكس على أرض الواقع، مؤكداً أنهم يدفعون المجتمع اليمني للتطرف.

وقال السفير وفق ما نقلته وسائل إعلام اليوم: تسليح إيران للمتمردين في اليمن أمر مؤسف جداً، والحل في اليمن يتطلب جديةً والتزاماً من قبل الحوثيين.

وأضاف: علينا إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن لحلحلة الأزمة الإنسانية اليمنية.

وأمس أدان "مايكل آرون"، تصعيد مليشيا الحوثي العسكري باتجاه محافظتي مأرب والجوف خلال الأيام الماضية.

وقال آرون في تغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف"، مضيفاً أنه يجب على الحوثيين "وقف هذه الهجمات على الفور، وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وكانت الإدارة الأمريكية قد عبرت، الأحد، عن استيائها بسبب مواصلة جماعة الحوثي الارهابية هجماتها التي تطال المدنيين، مؤكدة ضرورة وقف النزاع "فورًا".