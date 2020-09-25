بـ2423 إصابة جديدة.. كورونا يواصل الهجوم على ضحاياه بالمغرب

فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932

سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.

فيروس كورونا الجديد

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 10:20 PM

فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932

بـ2423 إصابة جديدة.. كورونا يواصل الهجوم على ضحاياه بالمغرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.

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فيروس كورونا الجديد

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