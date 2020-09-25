بـ2423 إصابة جديدة.. كورونا يواصل الهجوم على ضحاياه بالمغرب

سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد
فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932
سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 42 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.