تنبيه متقدم.. أجواء ماطرة بعسير في حالة تستمر لـ10 مساءً

"الأرصاد": تصحب بتدني رؤية وتساقط البرد وجريان سيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 10مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.