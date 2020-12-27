تعاملات الأحد.. برنت يرتفع عند 51.92 دولار للبرميل

رويترز: سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط زاد 11 سنتاً

شهدت أسعار النفط، اليوم الأحد، صعوداً مدعومة بعمليات شراء لإغلاق دفاتر الأسبوع في أواخر جلسة هزيلة.

وقالت "رويترز" إن سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط زاد 11 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 23. 48 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات عند 29. 51 دولار، وجاءت أحجام التداول هزيلة في الجلسة الأخيرة قبيل عطلة عيد الميلاد.

وعلى مدار الأسبوع تراجع الخام الأمريكي 6. 1 بالمئة، بينما فقد برنت 2 بالمئة.