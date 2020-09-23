"المالكي" يُهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني التسعين

هنأ شيخ قبائل بني ثابت من بني مالك، سعيد بن علي بن زاهي المالكي؛ بمناسبة اليوم الوطني التسعين، بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء، مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل.

وسأل "المالكي" الله -عز وجل - أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.