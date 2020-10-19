"مريم ثابت" تحصل على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية

حصلت مريم أحمد ثابت المدرس المساعد بجامعة أم القرى على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة سري جيلدفورد ببريطانيا، تخصص كيمياء حيوية غذائية من قسم علوم التغذية بكلية العلوم الصحية والطبية وكان عنوان الرسالة: مقارنة تأثيرات الكيرسيتين وحمض ثنائي هيدروكافيين والسلفورافان على سرطان القولون في الإنسان (Caco-2) والخلايا البشرية الطبيعية.

يُشار إلى أن قسم علوم التغذية من حيث التصنيف في المرتبة الثانية على المملكة المتحدة وعلاوة على ذلك تم منح جامعة سري جائزة الذكرى السنوية من الملكة إليزابيث عام ٢٠١٧ في مجال التغذية وأيضًا منحت أربع مرات جائزة التميز في مجال التدريس والأبحاث في التعليم العالي.