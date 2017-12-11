صحة الطائف تبدأ غداً في صرف مستحقات موظفيها.. 48 مليون ريال

‏تشمل مبالغ الأثر الرجعي ومبالغ الأحكام القضائية

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف البدء من يوم غد الثلاثاء صرف مستحقات موظفيها المتمثّلة في الأثر الرجعي لكافة البدلات بالإضافة إلى مبالغ الأحكام القضائية، بمبلغ إجمالي يبلغ ثمانية وأربعين مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر: "اعتباراً من الغد الثلاثاء تبدأ ‫صحة الطائف إيداع مبالغ الأثر الرجعي لكافة البدلات وكذلك مبالغ الأحكام القضائية في حساباتهم البنكية بمبلغ إجمالي 48 مليون ريال.

‏وأكد الربيعي أن هذه الاستحقاقات خاصة فقط بموظفي الباب الأول دون التشغيل الذاتي.