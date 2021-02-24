إغلاق 6 مساجد جديدة بـ4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا.. الإجمالي 141 في 17 يومًا

"الشؤون الإسلامية": فتح 125 منها بعد التعقيم واكتمال الجاهزية وفق أعلى معايير السلامة

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق، بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة عشر يومًا، إلى 141 مسجدًا؛ تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة منها في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجدًا؛ ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي، التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد؛ لضمان سلامتهم؛ داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.