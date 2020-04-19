روسيا.. مكافأة مادية للمتعافين من "كورونا" لتبرعهم بالبلازما

خبراء: الأجسام المضادة بها تساعد المصابين على التعامل مع العدوى

كشفت السلطات في العاصمة موسكو، اليوم الأحد، عن تقديمها بدلاً مالياً للمتبرعين ببلازما الدم من حاملي الأجسام مضادة لـمرض"كوفيد-19".

ونص البيان الصادر عن مكتب العمدة وحكومة المدينة: على أنه "من أجل تحفيز التبرع بالبلازما، وضعت حكومة موسكو مكافآت مادية للمتبرعين تبدأ من 1250 حتى 5000 روبل.

وبحسب "سبوتنيك عربي" بدأت المراكز الطبية في موسكو، باستخدام طريقة نقل بلازما الدم من الناس المتعافين من "كوفيد-19"، إذ يشير الخبراء إلى أن الأجسام المضادة الموجودة في هذه البلازما تساعد المصابين على التعامل مع العدوى.

وسجّلت السلطات الروسية خلال 24 ساعة الأخيرة 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لمرض "كوفيد-19" و286 حالة شفاء.

وبلغ إجمالي الاصابات بمرض (كوفيد-19) حول العالم 2301593 وعدد الوفيات 158429 وشُفي من الوباء التاجي 589907 شخصاً.