الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة

تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس كورونا، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول تعليق الدراسة.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
العبدالعالي": سيتم اتخاذ القرار المناسب حولها
تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس كورونا، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول تعليق الدراسة.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.