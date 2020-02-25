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يواصل الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن إلى بلادهم

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع الشتاء الدافئ في الأردن

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الشتاء الدافئ في الأردن من خلال توزيع كوبونات شرائية للملابس الشتوية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين.

وتشتمل خطة التوزيع استهداف خمس محافظات أردنية، وهي عمّان والزرقاء وإربد والمفرق وجرش بواقع 570 أسرة في كل محافظة ليصل عدد المستفيدين الكلي إلى 2,850 أسرة بواقع 21,350 مستفيدًا، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح أنه دائمًا ما نضع في عين الاعتبار شمول البرامج التي يتم تنفيذها من قبلنا وبالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة لتصل إلى الفئات المحتاجة من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين على حد سواء.

ويأتي هذا المشروع للتخفيف من معاناة الأسر خلال فصل الشتاء ودعمهم بالمستلزمات الأساسية التي يحتاجونها لمساعدتهم خلال فصل الشتاء، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تواجه العائلات والتي لا تمكنهم من توفير هذه المواد.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن إلى بلادهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، حيث غادر 134 لاجئًا صوماليًا عبر ميناء عدن.

وكان المركز قد عمل على إعادة قرابة ألفي لاجئ صومالي إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.

ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر إلى جمهورية الصومال؛ ليتم بعد ذلك نقلهم إلى مختلف المقاطعات الصومالية حسب مقر سكنهم برًا وجوًا.