بالفيديو.. شاب يحاول الانتحار من أعلى جسر بالرياض ومحاولات لإنقاذه

غافله رجل أمن وأمسك به آخر إلا أنه أفلت منهما وسقط

وثق مواطنون مباشرة الجهات الأمنية، اليوم، محاولة انتحار شاب قفز من أعلى جسر ميدان القاهرة تقاطع طريق مكة مع طريق الملك فهد بالرياض، قرب المستشفى العسكري.

وأظهرت مقاطع الفيديو محاولات رجال الأمن إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار، وبعد عدة محاولات قام أحد رجال الأمن بإشغال الشاب، فيما قام رجل أمن آخر بمباغتته من الجهة الأخرى، ليمسك به، إلا أنه تمكّن من الإفلات من رجال الأمن وسقط من أعلى الكوبري.

وعلى الفور تم نقل الشاب لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذ حياته، وكانت فرق الدفاع المدني والشرطة موجودة في الموقع.