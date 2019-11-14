"زبيرة حائل" تحلم بشربة ماء.. انقطاع لـ3 أشهر وأقرب صهريج 80كم!

فيما ناشد الأهالي "المياه" وضع حلٍّ جذري وسرعة تركيب مضخات مؤقتة

انقطعت المياه عن قرية الزبيرة التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل، لعدة أشهر؛ بسبب أعطال خزان المياه الذي يغذي القرية، دون حلول من الجهات المسؤولة.

وذكر عدد من أهالي القرية، أنه تم الاستعانة بماكينات الضخ التي تدفع الماء من البئر الذي يغذي الخزان والتي يتم عن طريقها نقل الماء مباشرة بصهاريج للمنازل؛ إلا أن تلك المضخات تَعَطّلت قبل عشرة أيام؛ مما جعل القرية تعيش في أزمة حقيقة بعد الانقطاع التام للمياه.

وعن الطرق التي جعلها الأهالي حلولًا لأزمتهم؛ أشاروا إلى أن الحصول على شربة ماء أصبح حلم أهالي القرية، بعد أن أصبح هناك شُح في صهاريج المياه التي تجلب الماء من مسافات أقربها المشاش والأجفر، التي تبعد 80كم على الأقل، وبقيمة تتجاوز 300 ريال للصهريج العادي 14 ألف لتر، بعد أن كانت 70 ريالًا لذات الصهريج، عند شرائه من بئر المياه بالقرية.

وعن عطل المضخات، أشاروا إلى أن مهندس الشركة المشرفة على البئر، أوضح أنه خلال ثلاثة أيام سيتم تشغيل المضخة؛ إلا أنه مر عشرة أيام دون أن يتم تأمين مضخات مؤقتة حتى تصليح الرئيسية.

وناشد أهالي القرية، "مياه حائل"، بالنظر إلى معاناتهم وحل مشكلتهم؛ لا سيما أن الحصول على المياه أرهقهم، بعد أن زادت مسافة جلب الماء وسعره، مطالبين بوضع حل جذري، وسرعة تركيب مضخات مؤقتة على البئر حتى يتم إصلاح المضخات الرئيسية وكذلك إعادة إصلاح خزان المياه.