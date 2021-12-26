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قال: لا تخلو من الزلفي والأحساء والدمام وما حولها وأجزاء من وسط الدهناء

سحب ماطرة تتشكّل.. "المسند" راسماً "خريطة الهطولات": العاصمة حاضرة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن السحب الشتوية الممطرة تواصل تشكلها على أجزاءٍ من الوسطى والشرقية.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تهطل أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من الرياض؛ تشمل: العاصمة والمحمل وسدير والوشم والدوادمي وعفيف وأجزاءً من وسط الدهناء، و"#الزلفي #الأحساء #الدمام وما حولها #البحرين #قطر #القصيم وجنوبي #حائل وربما شرقي منطقة #المدينة المنوّرة".