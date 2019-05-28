أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

سعر الشركة معيار قياسي لمبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.