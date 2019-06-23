بريطانيا: قلقون بشأن التصرفات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط

قالت: موريسون سينقل خلال زيارة رسمية إلى طهران قلق المجتمع الدولي

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن بلاده تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث في تصريح صحفي، أن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني الدكتور أندرو موريسون؛ سينقل اليوم خلال زيارة رسمية إلى طهران، قلق المملكة المتحدة والمجتمع الدولي من التصرفات الإيرانية في المنطقة.

كما جدّد المسؤول رفض بلاده تهديدات طهران بخصوص التخلي عن التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.