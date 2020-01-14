نجران.. تدخّل طبي ناجح يُنهي معاناة طفل من انسداد معوي حادّ

كان يعاني من قيء شديد ومستمر وانتفاخ شديد بالبطن.. عمره 3 سنوات

تمكّن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، من إنهاء معاناة طفل يعاني من انسداد معوي حادّ.

وبيّنت "صحة نجران" أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات تم إسعافه إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال، وهو في حالة صحية حرجة؛ حيث كان يعاني من قيء شديد ومستمر وانتفاخ شديد في البطن منذ حوالى أسبوع، وبعد الفحص الأوليّ للطفل تم عمل إنعاش له وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة التي أثبتت تشخيصه بأنه انسداد معوي حادّ.

وبعد استقرار حالة الطفل، تم عمل جراحة بالبطن؛ حيث تَبَيّن وجود الْتصاقات شبه كاملة بالأمعاء وأعضاء البطن مع التهاب وتورم شديد بالأمعاء الدقيقة، وتم إزالة الالْتصاقات بصورة شبه كاملة حتى استعادة الأمعاء حيويتها ووظيفتها.

وتحسّنت حالة الطفل، وأصبح يتغذى عن طريق الفم بصورة كاملة، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.