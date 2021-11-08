"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

تبدأ من منتصف ليل 10 وحتى 12 نوفمبر عبر أكثر من 30 فئة من المنتجات

أعلنت أمازون السعودية، عن إطلاق حملة تخفيضات 11.11 لهذا العام، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، مع آلاف العروض للعملاء في المملكة العربية السعودية؛ في حين سيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم في السعودية على أفضلية التسوق المبكر من عروض 11.11 بدءًا من منتصف ليل 9 نوفمبر، أي قبل 24 ساعة من انطلاقتها الرسمية.

وبإمكان جميع المتسوقين الاستفادةُ من الفترة التجريبية المجانية لبرنامج أمازون برايم لمدة 30 يومًا، ليكونوا في مقدمة المستفيدين من مجموعة واسعة من المنتجات المميزة، ويستكشفوا مزايا التسوق والترفيه الحصرية المقدمة لهم؛ وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.sa/prime.

ومن خلال حملة تخفيضات 11.11، سيحظى عملاء أمازون السعودية بخصومات تصل إلى 70% على منتجاتهم المفضلة من أشهر العلامات التجارية بمختلف الفئات المتاحة، بما في ذلك منتجات الجمال، والأزياء، ومستلزمات المنزل، والألعاب، والإلكترونيات، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال عبده شلالا مدير التسويق وخدمة برايم لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نشهد في كل عام رغبة عملاء أمازون القوية للتسوق من عروض 11.11، ليتمكنوا من الحصول على السلع التي يرغبونها والاستفادة من التوفير الكبير خلالها. وسنقدم في هذا العام مجموعة من الخصومات المميزة على أشهر المنتجات والعلامات التجارية التي ندعو عملاء أمازون السعودية وأعضاء برنامج أمازون برايم لاستكشافها والاستفادة من آلاف العروض والمزايا؛ فضلًا عن الأسعار المناسبة، والخيارات الواسعة، وخدمة التوصيل السريع".

وللاستفادة القصوى خلال فترة حملة تخفيضات 11.11، سيحصل المتسوقون على متجر أمازون السعودية من أعضاء برنامج برايم، على خصم إضافي على طلباتهم يصل إلى 15% وبحد أقصى 100 ريال سعودي، إذا تم الدفع بواسطة بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية أو الدفع المسبق؛ وذلك باستخدام الرمز الترويجي "PRIME15".

عروض 11.11 على أمازون السعودية

تتيح عروض وتخفيضات 11.11 المتاحة لعملاء أمازون السعودية، فرص توفير لا تصدق، وتطبق على تشكيلة من المنتجات التي تشمل:

الإلكترونيات

- توفير حتى 30% على سماعات الأذن من "سوني" Sony و"ساوند بيتس" SoundPEATS.

- توفير حتى 18% على هاتفي "سامسونج" S21 و"سامسونج" M12 الذكيين Samsung.

- توفير حتى 10% على الكمبيوتر اللوحي "مايكروسوفت سيرفس جو 2" Microsoft Surface Go 2.

أجهزة أمازون

- توفير حتى 36% على كاميرا "ستيك- أب كام" Stick Up Cam بالبطارية من "رينج" Ring.

- توفير حتى 33% على جهاز "كيندل بيبر وايت" Kindle Paperwhite.

- توفير حتى 27% على كاميرا "فيديو دور بيل" Video Doorbell من "رينج" Ring.

مستلزمات المنزل والمطبخ

- توفير حتى 43% على مجموعة الأدوات اليدوية لتحسين المنزل "بلاك أند ديكر" BLACK+DECKER.

- توفير حتى 44% على المكانس الكهربائية الروبوتية من "بلاك أند ديكر" BLACK+DECKER و"إيكوفاكس" Ecovacs.

- توفير حتى 40% على فلاتر دش الاستحمام بتقنية الأيونات من "بلو" BLU.

- توفير حتى 33% على القلايات الهوائية وأجهزة تنقية الهواء من "فيليبس" Philips.

مستلزمات العناية الشخصية والجمال

- توفير حتى 38% على فرشاة "ستايل كير" StyleCare لتمليس الشعر من "فيليبس" Philips.

- توفير حتى 20% على مستحضرات التجميل من كريمات "كيو في" QV.

الموضة

- توفير حتى 40% على ملابس "سي آر زي يوغا" CRZ Yoga.

ألعاب الفيديو

- توفير حتى 16% على مشغل ألعاب الفيديو المنزلي "إكس بوكس الفئة إس" Xbox Series S مع سماعة رأس لاسلكية.

- توفير حتى 10% على سماعة الواقع الافتراضي "أوكولوس كويست 2" Oculus Quest 2.

ألعاب ودمى الأطفال

- توفير حتى 25% على سكوتر "ليميدو" الكهربائي Limido.

عروض وتخفيضات 11.11 على المنتجات من الولايات المتحدة المؤهلة للشراء من أمازون السعودية:

يمكن لعملاء أمازون السعودية أيضًا التسوق من آلاف العروض على منتجات أمازون الولايات المتحدة خلال حملة تخفيضات 11.11، بما في ذلك:

- مستلزمات الجمال: توفير حتى 45% على منتجات "سيرافيه" CeraVe، و"سيتافيل" Cetaphil، وغيرها.

- الإلكترونيات: توفير حتى 35% على منتجات "هايبر أكس" Hyper X، و"جيه بي إل" JBL، وغيرها.

- الموضة: توفير حتى 25% على منتجات "كارل لاجرفلد" Karl Lagerfeld، و"ألدو" Aldo، و"تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger، وغيرها.

- المنتجات الخارجية: توفير حتى 45% على منتجات "كونتيجو" Contigo، و"كول مان" Coleman، وغيرها.

وسيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم في السعودية على أفضلية التسوق المبكر من عروض 11.11، بدءًا من منتصف ليل 9 نوفمبر، أي قبل 24 ساعة من انطلاقتها الرسمية، بالإضافة إلى المزيد من فرص التوفير عند استخدام بطاقات مصرف الراجحي خلال فترة الفعالية؛ فضلًا عن مجموعة المزايا التي تقدّمها عضوية برنامج أمازون برايم، بما في ذلك:

- توصيل مجاني خلال يوم واحد: عندما يقوم العميل بعمل طلب اليوم، يمكنه استلام مشترياته في اليوم التالي، مع خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة وبدون حد أدنى للشراء.

- توصيل مجاني من أمازون الولايات المتحدة: يمكن للعملاء التوفير على خدمات الشحن مع خدمة التوصيل المجاني للطلبات الدولية التي تزيد قيمتها على 100 ريال سعودي على المنتجات المؤهلة ضمن برنامج أمازون برايم، والتي يتم شحنها عبر متجر أمازون العالمي.

- خدمة أمازون برايم فيديو: يمكن للعملاء الاستمتاع بمحتوى غير محدود مع خدمة برايم فيديو؛ فيما يمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم مشاهدة أو تنزيل آلاف الأفلام والمسلسلات الشهيرة، بما في ذلك إنتاجات أمازون الأصلية.

للحصول على تجربة تسوق أسهل، يمكن للعملاء استخدام تطبيق Amazon لاستكشاف المنتجات والتسوق بشكل أفضل من عروض وتخفيضات 11.11 أو التسوق مباشرةً على الموقع الإلكتروني Amazon.sa. ويمكن سداد قيمة جميع المشتريات من متجر أمازون السعودية بواسطة خيارات الدفع عبر الإنترنت؛ بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم أو بطاقات هدايا أمازون السعودية، التي توفر أيضًا تجربة إهداء سهلة وبسيطة ومريحة للأصدقاء والعائلة.