"جوازات المدينة " تدشن خدمة الاتصال المرئي "عن بعد" لخدمة المواطنين والمقيمين

دشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري، اليوم الأحد، بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.
لعرض المشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة السفر للمقر الرئيس
دشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري، اليوم الأحد، بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.