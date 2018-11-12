نائب أمير الجوف يؤكد ضرورة حصول "محمد الطبية" على اعتماد لتضم 1000 سرير

استقبل "الدكتور العازمي" في مكتبه واستمع إلى تقرير مفصل عن مشروع المدينة

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, نائب المدير التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أهل الشمال، الدكتور منصور بن ساير العازمي.

واستمع نائب أمير الجوف خلال الاستقبال إلى تقرير مفصل عن مشروع المدينة وما يتم العمل عليه حالياً من بناء الكادر الإداري والصحي من خلال التوظيف والابتعاث وتدريبهم قبل افتتاح المشروع.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد ضرورة دعم توقيع المشروع لما يسهل على المرضى سرعة علاجهم، كما أكد ضرورة الحصول على اعتماد المدينة لتضم 1000 سرير.