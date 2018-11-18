"الغامدي": ملتقى أنطاليا يدفع بتخطي المليون طن واردات خضروات وفواكه

جاء بمشاركة الملحقية التجارية في تركيا

أكد رئيس الوفد السعودي رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بالغرفة التجارة الصناعة بجدة سحيم بن سعيد الغامدي أن المجال الزراعي یشھد نمواً متزایداً في حجم الصادرات التركية للسعودية والتي بلغت العام الماضي ما یقارب ٩٠٠ ألف طن من الخضار والفواكه للمملكة، ويمكن أن يتخطى حاجز المليون طن في المستقبل.

وقد شارك وفد سعودي في فعاليات الملتقى الاستثماري الثالث لدول الشرق الأوسط للخضروات والفواكه بمدينة نأطاليا بتركيا بحضور الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمین الشریفین في تركیا فواز بن رافعة الغامدي وینظمه مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ووكالة التطوير للإقليم الغربي للبحر الأبيض المتوسط (داكا) على مدى ٤ أیام.

وعن أعمال الملتقى العربي قال الغامدي إن هذا اللقاء هو الثالث بيننا، فالتطورات التجارية بين المملكة وبين تركيا في تقدم مزدهر جدًا، وبالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين والأتراك بمشاركة الملحقية التجارية وتوقع الغامدي أن ينمو التبادل الزراعي إلى مستوى 35 % أكثر مما هو عليه الآن .

وأشار الغامدي إلى أن المنتج التركى وبعض المنتجات من دول مجاورة أثبتت فاعليتها وجودتها ونظافتها وسرعة التنفيذ والوصول والشحن المبسط غير المكلف وجودة البضاعة بجميع أنواعها، وأهمها الطماطم والخيار والحمضيات، فتحتل المنتجات التركية المرتبة الأولى تليها جمهورية مصر العربية.

وأضاف الغامدي أن هناك بعض المشاكل مع المنتجات اللبنانية، لأن بها بعض الكيماويات ونطالب المزارعين في لبنان الشقيق أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، فالمعايير السعودية تمنع تمامًا رش الخضار والفاكهة بالمبيدات وغيرها فوق المعدل الطبيعي، وبين أن هناك إشرافاً ومراقبة من السعودية لكل المنتجات التي تدخل السعودية، وقد أعدنا استيراد الجوافة والفراولة من مصر بعد منعها بسبب أن بعضها يسقى بماء الصرف، ولكن الآن لا يدخل أي منتج من فاكهة أو خضار إلا بعد التأكد تمامًا من خلوه من الكيماوي.

وأشار الغامي أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فجدة وحدها تستهلك 200 ألف طن خضار، ولكن متوسط استهلاك المملكة ككل 500 ألف طن خضار .

ومن ناحيته أوضح كبير مستشاري مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية التركية بالرياض مصطفى كوكصو أن ھدف الملتقى ھو جمع المستثمرين في قطاع الخضروات والفواكه لبحث فرص الاستثمار وتنميتها ومناقشة العوائق الموجودة والعمل على تذلیلھا بمشاركة مختلف الجھات المعنیة.