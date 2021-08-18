"القرشي" يتلقى شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية

تقديرًا لأدائه المتميز في إدارة العلاقات والإعلام بجدة

تلقى مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل حمود القرشي شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تقديرًا لأدائه المتميز في إدارته للعلاقات والإعلام بالمنطقة والجهود المثمرة التي انعكست على تعزيز سير الأعمال.