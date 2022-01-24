الحكومة الأردنية تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الصناعية في جازان

شدّدت على التضامن والوقوف المطلق إلى جانب السعودية

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتَيْن مُسيّرتَيْن مُفخختَيْن تمّ اعتراضهما من قِبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدّد أمنها وأمن شعبها.