رئيس ديوان المظالم: كلمة الملك حددت توجيهات تَجاوُز المرحلة

أوضح أنها اشتملت على تحليل دقيق وواضح لكل جوانب الأزمة

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الأهمية البالغة لما تَضَمّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول جائحة فيروس كورونا في التوقيت والمضمون.

وأوضح أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتسمت برؤية شاملة للمرحلة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، واشتملت على تحليل دقيق وواضح لجميع جوانب الأزمة، والعزم في الوقت ذاته على تجاوزها؛ التزامًا بالمنهج القرآني، وإيمانًا بوعده عز وجل في كتابه بقوله: {فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرا}.

ونوّه بما تَضَمّنته من إشادة بمستوى الوعي لدى مواطني ومقيمي هذه البلاد، وما أبدوه خلال الأيام الماضية من تجاوب مع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة، وتعاونهم التام معها؛ مؤكدًا تلقيهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالارتياح والاطمئنان والامتثال لما تضمنته من توجيهات سديدة؛ طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذًا بالأسباب المشروعة للمحافظة على الضرورات الخمس، ومن أهمها المحافظة على النفس؛ مبينًا أهمية ما تضمنته كلمته من توجيهات لتجاوز المرحلة القادمة، ومشددًا على ضرورة مضاعفة الالتزام بالتعليمات الرسمية.

وبيّن "اليوسف" أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت العمل الجاد في هذا الوقت الحساس على مواجهة الجائحة، مستعينين بالله تعالى، ثم بالأسباب الناجعة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ذلك وتجاوز الأزمة.