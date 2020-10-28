حيلة مبتعثيْن تُوقع بلص حاول سرقتهما بالإكراه في قبضة الشرطة البريطانية

من جنسية عربية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وجارٍ البحث عن شريكه

أصدرت محكمة بريطانيا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر على لص من جنسية عربية قام وشخص آخر معه مجهول الهوية، بتهديد طالبين سعوديين بالسكن وسرقة محفظة أحدهما.

وكشف المدعي العام فيليب إيفانز، أن الحادثة وقعت في 24 سبتمبر الماضي حين اقترب اللصان من طالبين سعوديين وقاما بالدخول معهما في محادثة قبل أن يخرج المدعى حماد عقلويا سكيناً ويطالب أحدهم بإعطائه المال.

وأشارت التفاصيل إلى أن اللصين قاما بمهاجمة الطالبين وإصابتهما ببعض الجروح وأخذا محفظة أحدهما بالقوة.

واقترح الضحية على اللص أن يقدم له مزيداً من المال مقابل أن يعيد إليه محفظته حيث إن بها مستنداته الرسمية التي تهمه.

وفي أثناء توجههم إلى جهاز صرّاف أحد البنوك القريبة اتصل أحد الطلاب بهاتفه المحمول على الشرطة التي حضرت إلى الموقع وتمكنت من القبض على اللص، فيما تمكّن الآخر من الهرب.

وخلال عمليات تفتيش اللص وجد بحوزته كوكايين، كما اتضح أن له 4 سوابق بالسرقة والضرب؛ إحداها سرقة محفظة امرأة في محطة القطارات.

وأشار المدعي العام إلى أنه تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر، في حين مازال البحث جارياً عن شريكه الآخر.