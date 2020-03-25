"الغذاء والدواء" تداهم مقراً لتعبئة معقمات مجهولة بالشرقية

أحالت المندوب المسؤول عنه للجهات الأمنية لتطبيق النظام

داهمت فرق هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع فرق التجارة مقر مندوب في المنطقة الشرقية، وأحالته للجهات الأمنية لتطبيق النظام بحقه.

وقالت الهيئة اليوم: إن ذلك جاء على خلفية ارتكاب المندوب لمخالفة تعبئة عبوات المعقمات بمواد مجهولة، ووضع ملصقات مختلفة.