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إجمالي الإصابات إلى 11174 والوفيات استقر على 305

الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

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سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.

وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.