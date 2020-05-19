ست إصابات بـ"كورونا" تهدد عودة الدوري الإنجليزي

أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصاً لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

وأضافت الرابطة في بيان أن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.

وتحرص رابطة الدوري الإنجليزي على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، تجنباً لإيقاف المسابقة من جديد أو تعطيل الموسم بشكل نهائي.