إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي‎

"الزكاة والضريبة والجمارك" تواصل إحكام الرقابة على واردات المملكة وصادراتها

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون بمنفذ ميناء جدة الإسلامي بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليتَيْن وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية "بصل" عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية وذلك بالكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على 3,054,000 حبة كبتاجون مخبأةَ داخل الإرسالية، بحيث جرى إخفاء المضبوطات داخل ثمار البصل.

وتابعت أنه في المحاولة الثانية تم إحباط تهريب 5,281,250 حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً في إرسالية عبارة عن براميل من مادة "السيليكون" وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت أنه بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في تحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني @zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.