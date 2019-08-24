متحدث الطيران المدني ينفي إلغاء رحلات بمطار حائل

قال: تمت إضافة وجهات جديدة يُعلن عنها في وقتها

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال بتغريدة له: "غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل".

وأضاف: "بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها".

وأوضح: "أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م".