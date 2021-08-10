حساب المواطن: تجاوزت إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته

أعلن برنامج حساب المواطن، تجاوز إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته حتى اليوم.

وكان قد بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.

وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.