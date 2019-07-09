الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"

غادر مسكنه بـ"شقصان" ولم يعد.. ويرتدي قميصاً كحلي اللون

دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.

وقالت مصادر "سبق" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.

ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:

0555380511

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09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 12:23 AM

غادر مسكنه بـ"شقصان" ولم يعد.. ويرتدي قميصاً كحلي اللون

الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"

محمد طيران

الطائف

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دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.

وقالت مصادر "سبق" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.

ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:

0555380511

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