البرلمان التركي يمدِّد انتشار الجيش في سوريا والعراق لمدة عامَيْن

صادق بأغلبية الأصوات

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على تمديد انتشار القوات العسكرية بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا لمدة عامَيْن.

وذكر تلفزيون البرلمان أن المصادقة جرت بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامَيْن إضافيَّيْن.

وأضاف بأن أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومي، والخير، صادقت على المذكرة، بينما رفضها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.