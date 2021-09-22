"المياه" تتفاعل مع "سبق"... وتصلح تسربًا في المياه بمكة

أعادت سفلتة الموقع المتضرر في شارع بمخطط 7

تفاعلت الشركة الوطنية للمياه مع "سبق" وأصلحت ما يتسبب في إهدار المياه في أحد الشوارع بمخطط 7 في مكة المكرمة بعد أن استمر إهدار المياه على طول الطريق.

"سبق" وثقت جانبًا من تسرب المياه في الشارع والذي تزامن مع ضخ المياه، قبل أن تتجاوب الشركة الوطنية للمياه مع "سبق" وتوجّه فرقة للموقع لإصلاح التسرب وإعادة سفلتة الموقع المتضرر.