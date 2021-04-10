"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل "البدع وتيماء" حتى الـ1 من صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الغد.