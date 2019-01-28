تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم

أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.

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28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:06 PM

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم

تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة.

بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم.

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