"الجبير" يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

استعرضا مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

وشهد الاستقبال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.