أمير حائل يوجّه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة العيد

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكّد أمير منطقة حائل أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.
ودعا المولى القدير بأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق الله ولاة أمرنا لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يسهّل على حجاج بيت الله أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وأن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي، وأن يزيل جائحة فيروس كورونا التي عمّت العالم إنه سميع مجيب.
لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.. دعا المولى بأن يديم على هذه البلاد أمنها
وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكّد أمير منطقة حائل أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.
ودعا المولى القدير بأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق الله ولاة أمرنا لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يسهّل على حجاج بيت الله أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وأن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي، وأن يزيل جائحة فيروس كورونا التي عمّت العالم إنه سميع مجيب.