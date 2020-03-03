"معتل نفسي" يحرق سيارته ويطلق أعيرة نارية بعد تحصنه بمنزله بـ"بحر أبو سكينة"

كان مسجوناً على ذمة "قضية مضاربة وصدم" وقعت في رمضان الماضي

ألقت السلطات الأمنية ببحر أبو سكينة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يعتقد أنه معتل نفسياً بعدما أحرق سيارته وتحصن داخل منزله وأخذ يطلق أعيرة نارية؛ ما أثار الذعر والرعب في نفوس السكان، قبل أن يغادر المكان، فيما أُلقي القبض عليه في وقت لاحق وسُلم لذويه لعرضه على طبيب نفسي مختص.

وقالت مصادر "سبق" إن الشخص المعني بالقضية، كان مسجوناً على ذمة قضية مضاربة وصدم حدثت في رمضان الماضي.

