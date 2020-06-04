تونس: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم

عدد حالات التعافي يرتفع إلى 968 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.