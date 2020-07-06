قطر تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

"الصحة": منها 133 حالة وفاة و6314 نشطة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة اليوم الاثنين عتبة الـ100 ألف.



ووفق روسيا اليوم أكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد 100345 منها 133 حالة وفاة و6314 حالة نشطة و93898 حالة شفاء.