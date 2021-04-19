الأمطار تواعد الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح وتستمر لـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 10:24 AM

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح وتستمر لـ 8 مساءً

الأمطار تواعد الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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