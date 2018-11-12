توجيهات بضبط منتحل صفة رجل الأمن "مهدد المسنّ بالسلاح" في جازان

ومَن ظهروا معه بالمقطع.. هدده برميه بالرصاص حال عدم إعطائه إثباته للسخرية

عَلِمت "سبق" أنه صدرت توجيهات بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتهديد مُسنّ بالسلاح؛ منتحلاً صفة رجل أمن في المباحث، مهدداً إياه برميه بالرصاص في حال عدم إعطائه إثباته؛ وذلك بهدف السخرية منه.

وبيّنت المصادر أن مدير شرطة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي، وجّه بتشكيل لجنة أمنية للقبض على الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.