"مدني القنفذة" ينقذ عائلة احتجزتهم السيول داخل مركبتهم بوادي شصرة

بسبب عدم أخذ الحيطة أثناء جريان الأودية وهم بصحة جيدة

تمكن الدفاع المدني بمحافظة القنفذة من إنقاذ عائلة بعد احتجازها داخل مركبتها في وادي شصيرة.

وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة إن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان الأودية يتسبب باحتجاز عائلة داخل مركبتها في (وادي شصرة) بمحافظة القنفذة.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني إنقاذهم وإخراجهم من الوادي وتم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.