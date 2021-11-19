الشباب يعلن جاهزية للفيصلي .. شاموسكا: كل مباراة لنا هي نهائي مهم

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الفيصلي غداً ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف المدرب فلافيو ترافيزان، ثم أجرى الفريق تمارين ترفيهية في منتصف الملعب بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا، ثم قام الفريق بعمل مناورة على ثلثي الملعب، شهدت تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، اطمأن من خلالها المدرب شاموسكا على جاهزية اللاعبين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان، وفور نهاية التدريبات توجهت بعثة الفريق صوب مدينة المجمعة التي تحتضن المواجهة.

يشار أن الشباب يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الاتحاد المتصدر بـ21 نقطة فيما يأتي الفيصلي في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.

من جانبه قال المدرب البرازيلي شاموسكا عن مواجهة الغد عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": من جديد كل مباراة نعتبرها "نهائي مهم"، حيث قضينا أسبوعاً مميزاً بتركيز عال وتحضيرات مميزة .



